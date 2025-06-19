Омск-Информ
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·Спорт

Контракт с ним подпишут позже.
Пресс-служба «Авангарда» сообщила о прибытии в Омск Артема Блажиевского. Ранее сообщалось, что омский хоккейный клуб положил глаз на защитника из «Трактора». 
Блажиевский поприветствовал омичей и отметил благоприятную погоду и «G-Drive Арену», на которой хоккеист уже успел побывать.  
– Омичи, снова здравствуйте! Омск встречает прекрасной погодой. Я побывал на арене, считаю, что она у вас одна из самых лучших и громких в КХЛ, – поделился впечатлениями защитник.
Также Блажиевский пригласил омичей на вечеринку «Буэнослетос», которая пройдет в 19:00 в Городском саду.
Олег Кипорук
·Спорт

Контракт с ним подпишут позже.
Пресс-служба «Авангарда» сообщила о прибытии в Омск Артема Блажиевского. Ранее сообщалось, что омский хоккейный клуб положил глаз на защитника из «Трактора». 
Блажиевский поприветствовал омичей и отметил благоприятную погоду и «G-Drive Арену», на которой хоккеист уже успел побывать.  
– Омичи, снова здравствуйте! Омск встречает прекрасной погодой. Я побывал на арене, считаю, что она у вас одна из самых лучших и громких в КХЛ, – поделился впечатлениями защитник.
Также Блажиевский пригласил омичей на вечеринку «Буэнослетос», которая пройдет в 19:00 в Городском саду.
Олег Кипорук