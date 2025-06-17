Ранее он защищал не только челябинцев, но и москвичей.

В «Авангард» может перейти защитник «Трактора» Артем Блажиевский. Сведениями о возможном новом игроке в омском клубе поделился хоккейный обозревать Артур Хайруллин в своем телеграм-канале.

Блажиевский играет за челябинцев с 2021 года, до этого он представлял московский «ЦСКА». В КХЛ дебютировал в 2014-м, подписав контракт с «Торпедо».

В последней «регулярке» защитник сыграл 62 игры, забросил 6 шайб, выполнил 9 передач, закончив чемпионат с коэффициентом полезности +27. В плей-офф за 21 проведенную игру защитник забил и передал по 5 раз. Борьба за Кубок Гагарина закончилась для Блажиевского с коэффициентом полезности +1.