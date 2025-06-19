Контракт с Артемом Блажиевским рассчитан на 2 сезона.

Сегодня, 19 июня, на вечеринке «Буэнослетос» защитник Артем Блажиевский официально подписал контракт с «Авангардом». Соглашение будет действовать 2 сезона.

– Мы очень рады сегодня подписать такого крепкого, солидного защитника, который хорошо себя проявил в лиге, уже выигрывал кубок и играл в финале в прошлом сезоне, – рассказал генменеджер «Авангарда» Алексей Сопин.

Также Сопин отметил, что подписание нового «ястреба» было легким для обеих сторон. Блажиевский с удовольствием принял предложение омской команды.

В минувшем регулярном чемпионате защитник выступал за челябинский «Трактор». В «регулярке» игрок провел 62 матча, отметился 6 заброшенными шайбами и 9 результативными передачами, завершив сезон с показателем полезности +27. В плей-офф он отыграл 21 встречу, записав на свой счет по 5 голов и 5 передач. Защитник завершил розыгрыш Кубка Гагарина с коэффициентом полезности +1.

Всего в КХЛ игрок провел 602 игры, забросил 37 шайб и отдал 87 голевых передач. Помимо «Трактора», Артем Блажиевский защищал цвета ЦСКА и «Торпедо».

В 2019 году Блажиевский, играя за ЦСКА, стал обладателем Кубка Гагарина, а также двух Кубков Континента (2019, 2020 гг.).

Напомним, ранее стало известно, что «Авангард» заинтересован в подписании защитника Мартина Гертанта из чемпионского состава «Локомотива».