За хоккеистом охотятся не только «ястребы».

Словацкому защитнику Мартину Гертанту поступило несколько предложений, в том числе и от «Авангарда». Как сообщает инсайдер Михаил Зислис, предложение омичей самое выгодное.

31-летний легионер выступает за ярославский «Локомотив» с 2023 года. В прошедшем регулярном чемпионате он провел 63 матча, набрав 31 очко (5+26). В плей-офф защитник сыграл 21 матч, в которых заработал 5 очков (2+3).

Ранее сообщалось, что «Авангард» может пополниться защитником Артемом Блажиевским из «Трактора».