Сообщается, что инкогнито обожает гольф.
Сегодня, 19 июня, хоккейный клуб «Авангард» устраивает очередную летнюю вечеринку «Буэнослетос». Организаторы события обещают представить нового члена команды.
Официальный телеграм-канал клуба оставил интригующий намек.
– Он обожает гольф. Очень популярный вид досуга среди хоккеистов, правда? – говорится в сообщении.
Болельщики в комментариях уверены в том, что речь идет о защитнике челябинского «Трактора» Артеме Блажиевском. Ранее спортсмен рассказывал журналистам о своем увлечении игрой в гольф.
В последней «регулярке» защитник сыграл 62 игры, забросил 6 шайб, выполнил 9 передач, закончив чемпионат с коэффициентом полезности +27. В плей-офф за 21 проведенную игру защитник забил и передал по 5 раз. Борьба за Кубок Гагарина закончилась для Блажиевского с коэффициентом полезности +1. Кроме «Трактора», защитник успел поиграть за ЦСКА и «Торпедо».