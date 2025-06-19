Новый защитник «Авангарда» рассказал о первых впечатлениях от Омска и ожиданиях от предстоящего сезона.

Сегодня, 19 июня, ХК «Авангард» официально представил нового игрока Артема Блажиевского, который перешел в команду из челябинского «Трактора». Презентация прошла на летней клубной вечеринке «Буэнослетос».

Хоккеист поделился первыми впечатлениями от переезда в Омск, атмосферой мероприятия и рассказал, поможет ли ему адаптироваться к системе Ги Буше опыт работы с канадским тренером Бенуа Гру в «Тракторе».

– Я надеюсь. У каждого человека, как и у каждого тренера, свои задачи, разные тренерские подходы, – отметил Блажиевский.

Защитник также рассказал, что уже знаком с частью игроков омского клуба. Кого-то он знает лично, с кем-то пересекался на льду в матчах за разные команды.

– С кем-то я был знаком, против кого-то играл. Поэтому, в принципе, всех ребят знаю, но лично – только нескольких, – поделился Артем.

Особое впечатление на него произвела организация мероприятия и теплый прием со стороны омских болельщиков.

– Великолепные впечатления. Замечательный хоккейный город и серьезная организация, поэтому я очень рад оказаться здесь. Мероприятие замечательное, хорошо спланированное, болельщики тепло приняли, поэтому все здорово, – подытожил Блажиевский.

Напомним, что Артем Блажиевский провел прошлый сезон в составе «Трактора». В минувшем регулярном чемпионате защитник выступал за челябинский «Трактор». В «регулярке» игрок провел 62 матча, отметился 6 заброшенными шайбами и 9 результативными передачами, завершив сезон с показателем полезности +27. В плей-офф он отыграл 21 встречу, добавив к своей статистике 10 очков.