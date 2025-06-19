Школу на 800 мест собираются возвести рядом с межвузовским кампусом.

В Омске планируется строительство передовой школы на территории аграрного научного центра, где также собираются строить межвузовский кампус. Образовательное учреждение рассчитано на 800 учеников и будет включать в себя интернат и передовую учебную инфраструктуру, ориентированную на подготовку кадров в технических и гуманитарных направлениях. Застройщиком выступит АО «Группа компаний «Эталон».

Проект реализации школы обсуждался на международном экономическом форуме в Петербурге. Переговоры с президентом «Эталона» Михаилом Бузулуцким вел губернатор Виталий Хоценко.

Создать школу планируют к 2030 году. На ее строительство из различных источников регион привлек более 5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что на Левом берегу Омска «Эталон» возводит четырехэтажный детский сад с бассейном.