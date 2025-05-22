Детское дошкольное учреждение будет оснащено лифтом.
Четырехэтажный детский сад появится в новом микрорайоне Зеленая Река, расположенном на Левом берегу города Омска.
– Выдали разрешение на строительство дошкольного учреждения на 350 мест, – написал об этом в своем телеграм-канале мэр города Сергей Шелест. – Площадь будущего детского сада – 6 190,8 кв. м.
По плану, на первом этаже детсада будут размещены входная зона и шесть групповых ячеек для детей младшего возраста, кухня и бассейн с чашей 4х7 м с отдельным входом. Второй этаж приспособлен для детей постарше, запроектированы музыкальный и спортивные залы, медпункт. На третьем этаже разместят группы старшего дошкольного возраста и подготовительные группы, а также помещения для кружковых занятий и администрации.
Для инженерных коммуникаций, для бассейна тоже, предусмотрен подвальный этаж.
Добавим, что объект возводит ООО «Специализированный застройщик «Эталон-Омск», застройщик микрорайона Зеленая Река.