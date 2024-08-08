Об этом депутат Госдумы рассказал после встречи с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым.

Первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы России Олег Смолин анонсировал продвижение замысла с созданием межвузовского кампуса. Об идее создания такого центра мирового уровня заявлял в декабре минувшего года губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Как рассказал Олег Смолин, именно создание кампуса стало одной из тем обсуждения на недавней встрече депутата Госдумы от Омской области с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым.

- Со стороны региона должны быть предприняты некоторые меры, например, площадка для будущего университетского кампуса, - обмолвился парламентарий.

В эксклюзивном комментарии «Омск-информу» депутат Госдумы пояснил, что площадка под будущий образовательный объект уже имеется. Дело за финансированием.

- На самом деле локация под кампус выбрана. Это земли аграрного научного центра. Не определен источник финансирования. Думаем, - поделился Смолин с редакцией.

Речь идет о территории рядом с опытными полями СибНИИхоза на улице Королева. Вероятнее всего, без федерального финансирования не обойтись. Сроки строительства объекта также не определены.