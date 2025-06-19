Договоренности о сотрудничестве достигнуты.

Сегодня, 19 июня, прошла встреча омских властей и представителей газовых компаний. В ходе переговоров обсуждалось выполнение программы газификации региона, а также губернатором Виталием Хоценко и генеральным директором «Газпром Межрегионгаз» Сергеем Густовым был подписан протокол о сотрудничестве. На встрече присутствовал член правления ПАО «Газпром» Владимир Марков.

За период с 2021 по 2025 год запланировано газифицировать 51 населенный пункт. На данный момент обеспечена техническая возможность подключения природного газа для 8424 домохозяйств.

Регион переходит на котельные, работающие на природном газе: подключены уже 13 установок. В рамках программы догазификации обработана 31 391 заявка, заключены 28 785 договоров, а 17 040 домов уже подключены к газу. В 2025 году планируется газифицировать еще 3351 домовладение.

Отдельное внимание уделяется газификации социальных объектов. Так, подано 41 заявление на подключение школ и больниц, заключены 20 договоров, 7 объектов уже подключены. Поставки газа охватывают более 283 тысяч абонентов с годовым объемом потребления 2,07 млрд куб. м.

Также газ подвели к 22 мемориалам Вечного огня, чтобы топливо поступало непрерывно. В дальнейшем работа в этом направлении продолжится.

Строительство газопровода на севере Омской области – стратегически важная задача. Проблема обусловлена исчерпанием запасов Тевризского газоконденсатного месторождения, из-за чего жители нескольких северных районов ежегодно испытывали трудности с обеспечением газом зимой на протяжении пяти лет.

14 февраля этого года открылся газопровод-отвод длиной 71 км и газораспределительная станция «Большеречье». Эти объекты стали основой для формирования новой газовой инфраструктуры в Большереченском районе. В перспективе природный газ будет идти по магистральным газопроводам в северные районы области, включая Тару, Знаменский и Тевризский районы.