Без голубого топлива остались жители Знаменского района.

Сегодня, 23 января, в администрации Знаменского района Омской области предупредили жителей о полном отключении газоснабжения. Уточняется, что причиной стало истощение Тевризского газоконденсатного месторождения, из-за чего с понижением температуры воздуха на газопроводе упало давление.

На минувшей неделе из-за сбоев на месторождении отключали голубое топливо в Тевризском районе.

Эта история на севере Омской области длится уже несколько зим. Компания «Тевризнефтегаз» еще осенью предупредила о возможных перебоях с газом в Знаменском, Тарском и Тевризском районах. Жителям этих населенных пунктов рекомендовали обзавестись альтернативными источниками отопления. И предложили компенсационные выплаты за отопление.

Для решения проблемы строят газопровод-отвод в Большеречье, затем сетевой газ придет в Тару. Тем временем в ночь на 24 января столбик термометра опустится до –36 градусов, а в дневные часы зафиксируется на отметке не выше –24 градусов.