Жителей Тарского и Знаменского районов перевели на альтернативные источники.

Министр энергетики и ЖКХ Владимир Шнипко рассказал от отсутствии газа на севере Омской области. Как и в прошлые годы, из-за повышенного потребления топлива и истощения Тевризского газоконденсатного месторождения снова упало давление в системе газоснабжения АО «Тевризнефтегаз».

В связи с этим жителей Тарского и Знаменского районов перевели на альтернативные источники отопления.

Глава ведомства напомнил, что жителям северных районов предусмотрена компенсация затрат за отопление.

Отметим, что для решения проблемы с голубым топливом, которая существует последние годы, запланировано строительство газопровода-отвода в Большеречье, затем сетевой газ придет в Тару. Об этом шла речь на последних переговорах областных властей с главой Газпрома Алексеем Миллером.