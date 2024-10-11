В ходе встречи также шла речь о социальных проектах, которые «Газпром» уже реализовал в Омске.

На полях Петербургского международного газового форума прошла рабочая встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и губернатора Омской области Виталия Хоценко. Стороны в том числе обсуждали газификацию северных районов Омской области.

– В рамках программы газификации, которую мы реализуем вместе с «Газпромом», планируем завершить строительство газопровода-отвода в Большеречье, затем сетевой газ придет в Тару. Также говорили о том, что «Газпром» рассмотрит возможность строительства дополнительных межпоселковых газопроводов, не предусмотренных программой развития газоснабжения и газификации на 2021–2025 годы, – сказал по итогам встречи Хоценко.

Помимо непосредственно газовых вопросов, они обсудили социальные проекты, которые «Газпром» уже реализовал в Омске.

Сегодня, 11 октября, состоится ключевое событие ПМГФ-2024 – пленарное заседание «Газовый рынок – 2024: контуры нового миропорядка».