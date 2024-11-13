Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Готовность газопровода составляет 52 %.

В Омской области продолжается строительство газопровода для газификации северных районов. Работы начались осенью 2023 года на средства единого оператора газификации.

Протяженность газопровода составит 160 км. Газораспределительные станции соединят потребителей в Тарском, Знаменском, Тевризском и Большереческом районах с единой системой газоснабжения России.

Большеречье будет первым северным поселком, где появится газ. Сейчас готовность газопровода от ГРС «Андреевская» Саргатского района до ГРС «Ингалы» и ГРС «Большереченская» составляет 52 %. Готовность «Тарской» газораспределительной станции составляет 32 %.

·Общество

Готовность газопровода составляет 52 %.

В Омской области продолжается строительство газопровода для газификации северных районов. Работы начались осенью 2023 года на средства единого оператора газификации.

Протяженность газопровода составит 160 км. Газораспределительные станции соединят потребителей в Тарском, Знаменском, Тевризском и Большереческом районах с единой системой газоснабжения России.

Большеречье будет первым северным поселком, где появится газ. Сейчас готовность газопровода от ГРС «Андреевская» Саргатского района до ГРС «Ингалы» и ГРС «Большереченская» составляет 52 %. Готовность «Тарской» газораспределительной станции составляет 32 %.