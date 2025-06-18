Здание крематория уже построено, сейчас ждут наладчиков оборудования из-за рубежа.
Появились новые подробности строительства первого в регионе крематория в Надеждинском сельском поселении Омского района. Ранее сообщалось, что московская компания «Помощь» завершила основные строительные работы, остались отделка и косметические нюансы.
Сейчас инвесторы ждут наладчиков оборудования. Судя по всему, специалисты не российские.
– Само здание крематория готово. Объект, как и предполагалось, думаем сдать к декабрю. Ждем наладчиков оборудования из-за границы,– рассказал «Омск-информу» представитель фирмы «Помощь», учредитель юридической компании «Норд Стар и партнеры» Юрий Карючин.
Стоимость реализации проекта оценивается в 250 млн рублей. В одноэтажное здание уже завезли печь, а неподалеку расположится прощальный зал. Стоимость одной кремации составит 26 тыс. рублей.
Второй крематорий собирается строить компания «Возобновляемые ресурсы», связанная с депутатом Госдумы Игорем Антропенко. Но там возникли проблемы с землей, это оказался участок Минобороны РФ. Запустить объект стоимостью 120 млн рублей хотят в следующем году.