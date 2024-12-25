Строительство крематория начнется уже следующей весной.

Весной 2025 года под Омском начнут строить крематорий, сообщает РБК со ссылкой на директора компании «Возобновляемые ресурсы» Виталия Карпова. По его словам, земля, на которой будет вестись строительство, принадлежит Минобороны. Ведомство готово передать участок региональным властям.

– Регион нас уверяет, что все в процессе, – рассказал Карпов. – По нашему плану начало строительства крематория – весна 2025 года. Проект в принципе у нас готов, его осталось привязать к той территории, которая будет выделена. Это территория – в черте Ленинского округа и Омского района.

Планируется, что крематорий будет одноэтажным. В нем будут использовать отечественное оборудование. Предварительно, стоимость строительства составит 120 млн рублей. В 2026 году крематорий должен начать работать. Сколько будет стоить кремация, пока неизвестно.

Напомним, что в Надеждинском поселении ведется строительство другого крематория. Рабочие уже залили фундамент, работы завершатся в 2025 году.