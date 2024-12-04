Омск-Информ
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·Общество

Работы по строительству крематория идут полным ходом.

В Надеждинском сельском поселении идет строительство будущего крематория. Сейчас у здания уже залили фундамент, привезли кремационную печь, сообщает РБК Омск. Строительством занимается московская компания «Помощь».

– Закончены все работы по фундаменту. Закупаются необходимые стройматериалы, и мы продолжаем возведение самого крематория, – рассказал гендиректор компании Алексей Сулоев.

Планируется, что это будет одноэтажное здание площадью 1 тыс. квадратных метров. Это будет крематорий с прощальным залом и площадкой для продажи урн и цветов.

Работы собираются завершить к декабрю 2025 года. Затем начнется процесс технических согласований и ввод объекта в эксплуатацию.

·Общество

Работы по строительству крематория идут полным ходом.

В Надеждинском сельском поселении идет строительство будущего крематория. Сейчас у здания уже залили фундамент, привезли кремационную печь, сообщает РБК Омск. Строительством занимается московская компания «Помощь».

– Закончены все работы по фундаменту. Закупаются необходимые стройматериалы, и мы продолжаем возведение самого крематория, – рассказал гендиректор компании Алексей Сулоев.

Планируется, что это будет одноэтажное здание площадью 1 тыс. квадратных метров. Это будет крематорий с прощальным залом и площадкой для продажи урн и цветов.

Работы собираются завершить к декабрю 2025 года. Затем начнется процесс технических согласований и ввод объекта в эксплуатацию.