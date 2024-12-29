В январе инвестор приступит к монтажу стен.

Появились свежие подробности строительства крематория в Надеждинском сельском поселении московской компанией «Помощь». Ранее сообщалось, что уже залит фундамент и привезена кремационная печь.

Как рассказал «Омск-информу» представитель компании, учредитель юридической компании «Норд Стар и партнеры» Юрий Карючин, в январе компания приступит к возведению стен.

– Крематорий активно строится. Фундамент готов. В январе начнется монтаж стен, – пояснил «Омск-информу» представитель инвестора.

Объект собираются достроить в декабре 2025 года. Планируется, что это будет одноэтажное здание площадью 1 тыс. квадратных метров, которое будет состоять из крематория с прощальным залом и площадкой для продажи урн и цветов.

Похоже, этот инвестор возведет место для сжигания усопших в Омске оперативнее своих конкурентов по этому специфическому бизнесу. Так, компания «Феникс», которая собиралась построить крематорий вблизи Западного кладбища, на улице 1-й Казахстанской в Старом Кировске, выбыла из этой гонки. Вероятно, предприниматели поменяли свои планы на участок, выделенный под объект.

Что касается компании «Возобновляемые ресурсы», близкой к депутату Госдумы Игорю Антропенко, то она почти разобралась с объективными сложностями. Локация, выделенная под крематорий, на пересечении Ленинского округа и Омского района, оказалась землями Минобороны. На строительство планируется выйти весной 2025 года.