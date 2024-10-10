Московская компания «Помощь» больше остальных близка к цели. Конкуренты остались далеко позади.

В сегодняшнем эфире передачи «Прямой разговор» мэр Омска Сергей Шелест раскрыл, кто в Омске все-таки построит первый крематорий.

По его словам, компания «Феникс», которая собиралась возводить объект для сжигания усопших вблизи Западного кладбища, на улице 1-й Казахстанской в Старом Кировске, уже точно этого не сделает.

– Эта тема наболевшая. На 3-й Казахстанской был выделен участок под крематорий. Компания «Феникс» получила разрешение на строительство. Процесс вроде начал двигаться. Но, видимо, у компании не было планов это построить, а перепродать. Желающих не нашлось, по моим данным, – сказал Шелест.

Как и предполагалось, ближе всех к цели московская компания «Помощь», которая возводит крематорий на территории Надеждинского сельского поселения в Омском районе. «Омск-информ» ранее сообщал о темпах строительства объекта.

– Насколько знаю, еще инвестор собирается строить крематорий в Надеждино, – отметил Шелест.

По данным редакции, не оставляет надежд возвести крематорий и компания «Возобновляемые ресурсы», близкая к депутату Госдумы Игорю Антропенко. Но оказалось, что локация, выделенная под объект, относится к землям Минобороны. Это затормозило все процессы.