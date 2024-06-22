Если все пойдет по плану, место для сжигания усопших появится уже нынешней зимой.

Если все пойдет по плану, место для сжигания усопших появится уже нынешней зимой.

Московская компания «Помощь» продолжает строить крематорий на территории Надеждинского сельского поселения в Омском районе. Об этом рассказал «Омск-информу» представитель фирмы, учредитель юридической компании «Норд Стар и партнеры» Юрий Карючин.

По его словам, проект застопорился из-за оформления разрешительной документации. Но подготовительные работы проведены.

– Договоры проработаны, авансы оплачены. Проект готов. Все оборудование привезено в Омск и лежит на складе. Сейчас мы продолжаем оформление разрешительной документации, проходим мероприятия с установлением санитарно-защитной зоны. Иначе мы бы давно вышли на строительную работу. Хотели гораздо раньше, но наши планы разбились о быт, – заявил Карючин.

По словам представителя инвестора, средства под строительство объекта давно ждут своего часа. Ориентировочно крематорий появится в Омской области уже нынешней зимой.

– Заключение будет готово через 2-3 недели. Есть вероятность, что строительство начнется уже летом. А ввод в эксплуатацию планируется на зиму. Но пока не стоит загадывать, – добавил Карючин.

Ранее исполняющая обязанности директора департамента архитектуры и градостроительства Татьяна Фролова рассказывала представителям комитета по вопросам ЖКХ Омского городского совета, что пока ни один из проектов крематория не реализован.