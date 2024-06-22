Если все пойдет по плану, место для сжигания усопших появится уже нынешней зимой.
Московская компания «Помощь» продолжает строить крематорий на территории Надеждинского сельского поселения в Омском районе. Об этом рассказал «Омск-информу» представитель фирмы, учредитель юридической компании «Норд Стар и партнеры» Юрий Карючин.
По его словам, проект застопорился из-за оформления разрешительной документации. Но подготовительные работы проведены.
– Договоры проработаны, авансы оплачены. Проект готов. Все оборудование привезено в Омск и лежит на складе. Сейчас мы продолжаем оформление разрешительной документации, проходим мероприятия с установлением санитарно-защитной зоны. Иначе мы бы давно вышли на строительную работу. Хотели гораздо раньше, но наши планы разбились о быт, – заявил Карючин.
По словам представителя инвестора, средства под строительство объекта давно ждут своего часа. Ориентировочно крематорий появится в Омской области уже нынешней зимой.
– Заключение будет готово через 2-3 недели. Есть вероятность, что строительство начнется уже летом. А ввод в эксплуатацию планируется на зиму. Но пока не стоит загадывать, – добавил Карючин.
Ранее исполняющая обязанности директора департамента архитектуры и градостроительства Татьяна Фролова рассказывала представителям комитета по вопросам ЖКХ Омского городского совета, что пока ни один из проектов крематория не реализован.