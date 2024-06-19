Исполняющая обязанности директора департамента архитектуры и градостроительства Татьяна Фролова пояснила: планы есть, но они не реализованы.

Исполняющая обязанности директора департамента архитектуры и градостроительства Татьяна Фролова пояснила: планы есть, но они не реализованы.

Сегодня, 19 июня, на заседании комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в Омском городском совете исполняющая обязанности директора департамента архитектуры и градостроительства Татьяна Фролова обозначила перспективы строительства крематория в Омске. Судя по ее словам, они призрачные.

Так, у компании «Феникс», которая намеревалась построить место для сжигания усопших вблизи Западного кладбища, на улице 3-й Казахстанской в Старом Кировске, истек срок разрешения на строительство еще в августе прошлого года.

– Срок разрешения на строительство у «Феникса» истек в августе 2023 года. Но они не встали на учет в Госстройнадзор и за повторным разрешением не обращались, – пояснила Фролова.

Месяц назад объявились новые инвесторы, пожелавшие построить крематорий на участке, который выделяли «Фениксу». Но о конкретике пока говорить рано.

– Месяц назад приходили заинтересованные лица. Нужно подавать новые документы, – уточнила исполняющая обязанности главы департамента архитектуры и градостроительства.

Кроме того, чиновница упомянула о вставшем на паузу проекте крематория в поселке Морозовка, которым занимался в 2019 году омский бизнесмен Артем Николаев.

Ничего не сообщалось и о планах московской компании «Помощь», которая хотела сделать место для сжигания усопших на территории Надеждинского поселения. Не очень понятно, станет ли строить крематорий компания «Возобновляемые ресурсы», связанная с семейным бизнесом депутата Госдумы Игоря Антропенко. Минэконом занимался поиском участка под эти цели. Но и здесь тема заглохла.

Таким образом, депутаты горсовета убедились, что с крематорием в Омске пока «не выгорает».