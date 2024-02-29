У компании «Феникс» возникли проблемы с подключением коммуникаций, документами и финансами. Инвестор активно ищет пути решения.
Вице-мэр, директор департамента экономической политики Елена Дячук обозначила причину задержки строительства крематория компанией «Феникс» на улице 3-й Казахстанской, в Старом Кировске.
По новой версии, у инвестора накопился целый ряд проблем: с подключением коммуникаций, финансами, оформлением документов.
– Строительство крематория, как известно, на паузе. Инвестор ищет ресурсы для возведения объекта, решает сейчас все земельные вопросы с подключением коммуникаций, – рассказала Елена Дячук. – Готовность определяет инвестор, поскольку это его затраты, его проект, его волеизъявление. Проблемы есть, и они будут, меняется законодательство, особенно градостроительное, не всегда инвестор за этим поспевает, есть вопросы в части оформления документов.
Ранее сообщалось, что компания затормозила строительство из-за отсутствия необходимого оборудования. Разрешение на возведение крематория «Феникс» получил в августе 2022 года, рассчитывая потратить 200 млн рублей.
Помимо этой компании, заявила о намерении возвести места для сжигания усопших фирма «Возобновляемые ресурсы», близкая к депутату Госдумы Игорю Антропенко. Ей пока подыскивают земельный участок. Московская компания «Помощь» хотела сделать крематорий на территории Надеждинского поселения. Оборудование для этой цели в регион уже привезли.