Директор департамента городской экономической политики Омска Елена Дячук рассказала об итогах и планах по участию муниципалитета в национальных проектах.

Об итогах и планах по участию города в реализации нацпроектов представителям СМИ рассказала заместитель мэра, директор департамента городской экономической политики администрации Омска Елена Дячук.

Почти 33 млрд руб. за 6 лет

7 мая 2018 года президент Владимир Путин указом № 204 обозначил основные национальные цели и стратегические задачи по направлениям: «Демография», «Образование», «Культура», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные качественные дороги», «Повышение производительности труда», «Малое и среднее предпринимательство» и ряд других.

В рамках цикла национальных проектов 2019–2024 гг. в России реализовалось 14 национальных проектов. Из них 13 НП – на территории региона, в Омске – восемь. На их реализацию за 6 лет было направлено порядка 32,8 млрд руб. Более половины – средства федерального бюджета (17,8 млрд руб.).

Садики и школы

По НП «Демография» за 6 лет в Омске появилось 11 новых детсадов на 1958 мест. Одновременно со строительством производился ремонт и открытие новых ясельных групп. Совокупно это 1435 мест.

В рамках НП «Образование» в 2020 году в городе открылась самая большая школа на 1122 места в Амурском поселке, оснащенная по последнему слову техники.

В 2024 году региональными властями была введена еще одна школа на 1122 места на Космическом проспекте. Школа в Серебряном Береге также начинала строиться в рамках нацпроекта. Создано шесть технопарков «Кванториум» и два IT-куба.

Транспорт и дороги

Расходы на НП «Безопасные качественные дороги» заняли почти треть от всего объема расходов на нацпроекты в Омске. Отремонтирована 101 дорога общей площади покрытия 1,7 млн кв. м. Построены две новые дороги – ул. Дианова и ул. Щербанева. Проведена реконструкция трех дорог: ул. Лукашевича, ул. Крупской и первого этапа ул. 10 лет Октября – Сыропятский тракт.

В 2024 году завершен капремонт Ленинградского моста с развязкой по ул. 3-я Островская. Построено 12 новых линий наружного освещения.

Для обеспечения и улучшения транспортного обслуживания было приобретено 84 автобуса и 62 троллейбуса. Установлено 59 новых светофоров и 9 камер.

Жилье и благоустройство

В рамках НП «Жилье и городская среда» расселено 2938 человек. Это почти 44 тысячи квадратных метров жилья.

Построена большая дорога по ул. 3-я Островская, соединившая новые микрорайоны с метромостом и центром города.

С 2022 года в рамках нацпроекта ведется реконструкция бульвара Архитекторов. В рамках этого же НП построен жилой дом на улице 1-я Ленинградская на 218 квартир, который предназначен для расселения граждан из аварийного жилья.

За 6 лет благоустроено 112 новых общественных территорий. В том числе бульвар Мартынова, бульвар Победы, Городской сад. Отремонтировано 227 дворовых территорий.

Рекультивация и газификация

В рамках НП «Экология» завершена большая работа по рекультивации четырех свалок в Центральном, Советском, Кировском и Ленинском округах. Город приобрел 94 экологичных автобуса на газомоторном топливе. Проводились работы в рамках социальной программы «Догазификация», компенсации собственникам жилья, выплаты за подключение к природному газу. Это около 3,5 тысячи домовладений.

Библиотеки и поддержка предпринимателей

В рамках НП «Культура» отремонтировано 12 школ искусств, создана модельная библиотека «Квартал 5/1» и виртуальный концертный зал на базе Дворца культуры Кировского района.

Около 11 миллионов предоставлено субъектам малого и среднего бизнеса в виде грантовой поддержки на развитие своего дела, на стартапы, различные приобретения оборудования.

Новый цикл «2025–2030»

С 2025 года начался новый цикл национальных проектов – «2025–2030». В России реализуются 19 национальных проектов. Совокупно это 125 федеральных проектов.

Национальные проекты построены таким образом, что в каждом из них есть конкретизирующие федеральные проекты.

Из 19 национальных проектов Омская область планирует участие в 13 – это 43 федеральных проекта. Пока Омск участвует в 4 национальных проектах. Но это только начало.

НП «Семья» трансформировался из НП «Демография». По нему возобновляется строительство детского сада на ул. Завертяева на 310 мест. Его стоимость около 600 млн руб. Возобновится и капремонт детских садов. В частности, д/с № 87.

В планах создание модельной библиотеки «Книжная галактика» на улице Герцена.

НП «Молодежь и дети» пришел на смену НП «Образование». Продолжатся работы по капремонту молодежного центра «Дом».

Наряду со строительством школ будет вестись капремонт действующих школ. К 14 школам, где уже идет капремонт, в этом году добавилась школа № 13. Планируется в части школ завершить капремонты в этом году.

НП «Инфраструктура для жизни» объединил два крупных национальных проекта – «Жилье и городская среда» и «Безопасные качественные дороги». Сюда же попадают мероприятия по переселению из ветхого и аварийного жилья.

Продолжится капремонт моста 60-летия ВЛКСМ. В этом году завершится реконструкция автомобильной дороги по бульвару Архитекторов.

В прошлом году уже начат ремонт пяти автомобильных дорог цикла 2025 года, и он будет продолжен.

В 2025 году запланировано благоустройство трех общественных территорий – это Центральный пляж № 2, пешеходная аллея на ул. Энергетиков и сквер Борцов революции. Будут установлены четыре светофора и две камеры фото- и видеофиксации.

В рамках НП «Инфраструктура для жизни» в Омске впервые появились мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры. Стало возможным отремонтировать теплоисточники, теплосети и тем самым улучшить теплоснабжение города.

Четвертый национальный проект – «Экологическое благополучие» – трансформировался из НП «Экология». Продолжатся мероприятия по компенсации затрат собственников на подключение к природному газу. В дальнейшем туда могут войти мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок.

Елена Дячук подчеркнула, что администрация города в постоянном режиме совместно с правительством проводит мониторинг возможностей участия в национальных проектах.