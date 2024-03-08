Депутату Заксобрания Наталье Тузовой регулярно преподносят продуктовые презенты. А экономист Татьяна Целых не очень любит этот праздник.

Депутату Заксобрания Наталье Тузовой регулярно преподносят продуктовые презенты. А экономист Татьяна Целых не очень любит этот праздник.

Праздник 8 Марта традиционно связан с обновлением, красотой и началом весны. В этот день прекрасная половина человечества получает цветы, подарки и поздравления. Каждой женщине хочется чувствовать себя особенной, нужной коллегам и любимой близкими. Обозреватель «Омск-информа» выяснил у известных омичек, какие самые необычные презенты они получали на 8 Марта.

Охапка тюльпанов и елка

Директор департамента экономической политики Омска Елена Дячук самым дорогим подарком всегда считала цветы от отца.

– Я выросла в сельской местности, где почти невозможно было купить цветы, но отец всегда умудрялся их найти. И это было необычно, вызывало столько эмоций! А теперь супруг дарит мне охапку тюльпанов и положительные эмоции. И это главное – чувствовать приход весны, знать, что рядом дорогие сердцу люди, – отметила Елена Дячук.

Пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева с особой нежностью вспоминает недавний презент на 8 Марта:

– Самый запоминающийся для меня подарок – это елочка в горшочке, которую мне подарили пару лет назад. Я ее высадила в саду музея имени Льва Толстого в городе-курорте Железноводске. Елка растет, когда бывает оказия, обязательно спрашиваю о ней.

Живые бабочки из коробки

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономическая безопасность и управление финансами» Омского государственного университета путей сообщения Татьяна Целых призналась, что не слишком жалует этот Международный женский день. Поскольку 7 марта у нее день рождения и часто окружающие об этом забывают.

– 7 марта отмечаю день рождения, и если собираешь гостей, то ровно в полночь они начинают отмечать Международный женский день. И мне всегда обидно, потому что дарят один подарок на оба торжества. Так и на работе: накрываю стол на день рождения, заодно пытаются отметить «под шумок» 8 Марта. И мой личный праздник как-то сглаживается, – отметила Татьяна Целых.

Постоянный эксперт «Омск-информа» рассказала о самых необычных презентах.

– Мне как-то подарили коробку, из которой вылетели живые бабочки. Еще очень хочу щенка корги, но мне его не дарят, – призналась экономист.

Натурпродукты и дерево из бисера для депутатов

Особенно необычные подарки получают народные избранники, которые застают праздники и важные даты на избирательных участках. Так, депутату Заксобрания Наталье Тузовой на встречах регулярно преподносят продукты. Не стал исключением и канун 8 Марта.

– Встречалась с избирателями, и мне подарили копченое мясо, творог и домашнее масло. Это все принесли разные семьи. Поэтому праздничный ужин у меня практически готов. Почему-то мне часто стали дарить продукты собственного производства. Сначала это было неожиданностью, теперь привыкла, – поделилась Наталья Тузова.

Родные тоже стараются порадовать. Так, папа депутата старается дарить путевки в загородные санатории.

– Отец знает, что я редко отдыхаю, и покупает мне путевки на базы отдыха, за что ему большое спасибо. Понятно, что цветы и приятные мелочи тоже присутствуют, – говорит Наталья Тузова.

8 марта семья депутата соберется за праздничным столом.

– Мы устроим семейный ужин. Привезем в гости старенькую бабулю, к сожалению, она одна у меня осталась, – предвкушает душевное застолье парламентарий.

Депутата горсовета Наталью Чебыкину в детстве радовали желанными презентами. Как-то папа подарил игрушку из любимой сказки – кота в сапогах.

– Счастью моему не было предела! Эта игрушка хранится у меня до сих пор, берегу ее с особым трепетом, – высказалась парламентарий.

А в канун нынешнего праздника депутата окружили вниманием воспитанники детского сада и пенсионеры.

– Помимо трогательных детских рисунков мне подарили дерево из бисера. Все это выполнили ребятишки. Заведующая сказала, что дети сделали это специально для меня. Это неожиданно, приятно и тепло, – рассуждает Наталья Чебыкина. – Не отстает и старшее поколение. Пенсионеры называют меня внученькой и обнимают. Такого человеческого отношения сильно не хватает в жизни. В такие моменты понимаю, что депутатской работой занимаюсь не зря.

Презенты и внимание хороши без повода

Совладелица кафе «Монплезир» и турагентства «Элиз» Татьяна Семикина однажды получила в подарок путевку во Францию, о которой мечтала.

– Как-то супруг преподнес мне путешествие в Париж. Это был первый визит во Францию. Побывали в Лувре. Особенно запомнились Елисейские поля в розовом цвету, это был какой-то восторг! – не скрывает эмоций предпринимательница.

При этом в семье Татьяны Семикиной ценятся любые презенты.

– Даже букет цветов для меня дорог. А вообще мы стараемся не привязываться к датам, дарим подарки просто так, от души, – резюмировала Семикина.

Известный омский архитектор Лариса Маслова с особой теплотой вспоминает, как отмечали Международный женский день в «Горстройпроекте».

– На входе нас встречали мужчины, которые дарили всем женщинам тюльпаны, играла музыка. А на следующий день мы с семьями выезжали в лагерь имени Карбышева, где проводили спортивные соревнования. Вот это был праздник! После этого любые поздравления кажутся обыденностью, – подчеркнула Лариса Маслова.

В целом же архитектор придерживается мнения, что самое важное – внимание, любовь. И для того, чтобы показать, как дорог тебе человек, необязательно дожидаться какой-то праздничной даты.

РИА «Омск-информ» поздравляет всех омичек с 8 Марта и желает весеннего обновления, неувядающей красоты и здоровья. Пусть ваши родные и близкие всегда будут рядом, даря свое тепло.