·Общество

Омичек-автомобилисток поздравляли настоящий генерал и полковник

В Международный женский день на место инспекторов ГАИ вышли руководители УМВД и Госавтоинспекции.

Начальник УМВД России по Омской области генерал-майор полиции Вадим Болотов и руководитель областной Госавтоинспекции полковник полиции Сергей Картавенко поздравили женщин-автомобилисток с Международным женским днем. На 8 Марта они подарили цветы.

– Солнечным утром женщин-водителей на Соборной площади останавливали исключительно для того, чтобы поздравить с 8 Марта и подарить цветы, – написали в аккаунте Управления МВД России по Омской области.

Ранее «Омск-информ» писал, что Национальный автомобильный союз России предложил ввести дополнительный понижающий коэффициент 0,8 для женщин при расчете стоимости полиса ОСАГО, потому что они в 18 раз реже мужчин получают приговоры за преступления на дорогах, реже становятся участниками ДТП с тяжкими последствиями, потому что менее склонны к рискованному вождению, резким маневрам и превышению скорости.

