Омичкам могут снизить цену на ОСАГО

Национальный автомобильный союз России предложил ввести дополнительный понижающий коэффициент 0,8 для женщин при расчете стоимости полиса ОСАГО, об этом пишет SHOT со ссылкой на президента НАСа Антона Шапарина.

Женщины в 18 раз реже мужчин получают приговоры за преступления на дорогах, они реже становятся участниками ДТП с тяжкими последствиями, потому что менее склонны к рискованному вождению, резким маневрам и превышению скорости.

– Предполагается, что ценовая доступность страхового полиса может повысить число женщин среди профессиональных водителей, что, в свою очередь, повлияет на снижение числа аварий, – отметил Шапарин.

SHOT пишет, что, по информации НАС, деньги у страховщиков. Они в 2025 году заплатили автовладельцам на ₽27 млрд меньше, чем должны были по закону.