·Общество

Хоценко и Артемов поздравили омичек с 8 Марта

Губернатор Омской области и председатель Законодательного собрания пожелали женщинам счастья и любви.

В Международный женский день губернатор Омской области Виталий Хоценко и председатель Законодательного собрания Омской области Александр Артемов обратились к жительницам региона с пожеланиями счастья и любви.

– В этой жизни так много держится на вас, на ваших хрупких плечах. Домашний уют, благополучие родных и близких, решение профессиональных задач – вы успеваете везде и всюду. И при этом вы всегда остаетесь обаятельными, мудрыми и прекрасными, – опубликовано в совместном поздравлении.

Глава региона и спикер Заксобрания пожелали омичкам, чтобы не только 8 Марта их окружали атмосфера добра и взаимопонимания, а рядом были заботливые и любящие люди.

