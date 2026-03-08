Омск-Информ
·Общество

Для омичек спели песню губернатор и мэр

Видеопоздравление записали самые известные мужчины Омской области.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко, мэр города Омска Сергей Шелест, председатель Заксобрания Омской области Александр Артемов, председатель городского совета Владимир Корбут, и.о. ректора ОмГУ Иван Кротт, двукратный паралимпийский чемпион Александр Кузюков, вратарь «Авангарда» Никита Серебряков и многие другие известные мужчины региона поздравили омичек с 8 Марта песней.

Вокальные данные они продемонстрировали, спев песню Юрия Антонова «Нет тебя прекрасней».

Видео разместил Виталий Хоценко в официальный канале губернатора Омской области в Мах и Телеграм.

