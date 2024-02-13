Руководитель ООО «Возобновляемые ресурсы» Виталий Карпов дал понять, что участок под возведение объекта уже выбран. Но без конкретики.

Руководитель ООО «Возобновляемые ресурсы» Виталий Карпов дал понять, что участок под возведение объекта уже выбран. Но без конкретики.

Представитель инвестора, глава компании «Возобновляемые ресурсы» Виталий Карпов объяснил заминку со строительством крематория в Омске. Ранее «Омск-информ» рассказывал, что участок под объект подыскивает министерство экономики региона.

Руководитель дал понять, что уже выбрал участок под эти цели. Но этот процесс не быстрый.

– Определение территории – это последовательная процедура. На сегодня у нас есть четкое представление, где именно мы намерены реализовать проект, на каких земельных участках. Минэкономики, исходя из этого, оказывает нам поддержку, – отметил Карпов. – За нами закрепили Агентство развития и инвестиций, сейчас работаем с ним по этим участкам и возможности размещения на них крематория. Движемся по конкретному плану, совместной дорожной карте, нас поддерживают власти региона, за что искренне благодарны.

При этом представитель так и не обозначил конкретное место, где собирается построить крематорий. Не называют его и в Минэкономики.