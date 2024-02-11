Депутат Госдумы Игорь Антропенко пояснил, что компания «Возобновляемые ресурсы» ожидает, пока Минэкономики подберет подходящий участок.
Депутат Госдумы Игорь Антропенко рассказал некоторые подробности строительства крематория в Омске. Это уже третья попытка построить объект для сжигания усопших. Занимается проектом компания «Возобновляемые ресурсы», которую связывают с семейным бизнесом Игоря Антропенко.
Как пояснил «Омск-информу» парламентарий, пока нет конкретики со сроками строительства крематория. Поскольку министерство экономики подыскивает участок под эти цели относительно недавно, с декабря прошлого года.
- Минэкономики еще подыскивает участок под возведение объекта. Но говорить еще не значит сделать. Загадывать о сроках пока рано, - сказал Анропенко. - На данный момент ближайший крематорий находится в Новосибирске. Надо обеспечить наш регион подобной инфраструктурой. Было несколько неудачных попыток строительства крематория и в Омске. Надеюсь, количество наконец-то перейдет в качество.
Кроме того депутат, знакомый с ситуацией, дал понять, что определенность по крематорию появится уже в ближайшее время. Скорее всего, инвестору определят место рядом с одним из действующих кладбищ. Стоимость проекта 193,2 млн рублей.
Помимо «Возобновляемых ресурсов», за подобные объекты взялись еще два инвестора. Московская компания «Помощь» намеревалась сделать крематорий на территории Надеждинского поселения, а омское ООО «Феникс» – вблизи Западного кладбища, на 3-й Казахстанской в Старом Кировске. Ни один из инвесторов не довел дело до логического завершения.