Депутат Госдумы Игорь Антропенко пояснил, что компания «Возобновляемые ресурсы» ожидает, пока Минэкономики подберет подходящий участок.

Депутат Госдумы Игорь Антропенко пояснил, что компания «Возобновляемые ресурсы» ожидает, пока Минэкономики подберет подходящий участок.

Депутат Госдумы Игорь Антропенко рассказал некоторые подробности строительства крематория в Омске. Это уже третья попытка построить объект для сжигания усопших. Занимается проектом компания «Возобновляемые ресурсы», которую связывают с семейным бизнесом Игоря Антропенко.

Как пояснил «Омск-информу» парламентарий, пока нет конкретики со сроками строительства крематория. Поскольку министерство экономики подыскивает участок под эти цели относительно недавно, с декабря прошлого года.

- Минэкономики еще подыскивает участок под возведение объекта. Но говорить еще не значит сделать. Загадывать о сроках пока рано, - сказал Анропенко. - На данный момент ближайший крематорий находится в Новосибирске. Надо обеспечить наш регион подобной инфраструктурой. Было несколько неудачных попыток строительства крематория и в Омске. Надеюсь, количество наконец-то перейдет в качество.

Кроме того депутат, знакомый с ситуацией, дал понять, что определенность по крематорию появится уже в ближайшее время. Скорее всего, инвестору определят место рядом с одним из действующих кладбищ. Стоимость проекта 193,2 млн рублей.

Помимо «Возобновляемых ресурсов», за подобные объекты взялись еще два инвестора. Московская компания «Помощь» намеревалась сделать крематорий на территории Надеждинского поселения, а омское ООО «Феникс» – вблизи Западного кладбища, на 3-й Казахстанской в Старом Кировске. Ни один из инвесторов не довел дело до логического завершения.