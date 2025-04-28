Депутат Госдумы из Омска считает, что маткапиталом можно поддержать как семьи с детьми, так и театры.

Остатки материнского капитала можно разрешить тратить на оплату билетов в театр или на концерты, такое мнение высказал депутат Государственной думы от Омской области Игорь Антропенко.

– Считаю своевременным ввести оплату билетов на детские концерты и театральные постановки остатком материнского капитала. Так мы сможем поддержать как семьи с детьми, так и театры, в которые теперь билеты нужно покупать по паспорту, – цитируют парламентария в ТАСС.

К тому же Антропенко считает, что должна быть возможность переоформления билета за день до мероприятия на близкого родственника.

Добавим, что в ноябре 2024 года правительство Москвы решило, что купить билет в подведомственные столичному департаменту культуры учреждения можно только после предъявления документов, подтверждающих личность. Правила действуют и до конца 2025 года.