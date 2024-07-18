К осени в компании «Возобновляемые ресурсы» рассчитывают завершить оформление разрешительной документации на объект.

Компания «Возобновляемые ресурсы», которую связывают с депутатом Госдумы Игорем Антропенко, продолжает готовиться к строительству крематория под Омском. Политик, ссылаясь на неосведомленность, не называет участок, выбранный под объект. Но утверждает, что он уже давно определен. Скорее всего, речь идет об Омском районе. На данном этапе идет оформление документов под строительство крематория.

– Компания занимается оформлением разрешительной документации. Это небыстрый процесс, который, думаю, к осени может быть завершен, – сказал Антропенко «Омск-информу». – У омичей есть право не только жить, но и уходить в мир иной с комфортом. Услуги кремации должны быть качественными, цена разумной.

Ранее о планах построить первый в регионе крематорий на территории Надеждинского сельского поселения Омского района заявляла московская фирма «Помощь». Ее представитель, учредитель юридической компании «Норд Стар и партнеры» Юрий Карючин рассказал, что усыпальница для сжигания усопших появится к зиме. А строить объект начнут летом.