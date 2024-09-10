Возведение объекта снова застопорилось.

Компания «Возобновляемые ресурсы», которую связывают с депутатом Госдумы Игорем Антропенко,столкнулась с новыми трудностями при строительстве крематория. Предполагалось, что разрешительную документацию на строительство объекта удастся оформить к осени. Определен участок под строительство, предположительно, в Омском районе. Но до реализации дело так и не дошло.

Как уточнил редакции сам политик, ситуацию усложняет то, что локация, выделенная под крематорий, оказалась землями Минобороны. Это обстоятельство запустило новую бюрократическую цепочку.

– Со строительством крематория пока ситуация сложная. Земля принадлежит Минобороны. Это ведомство занято целевой задачей, плюс кадровые перестановки, так что сейчас не до имущественных вопросов. Пока ситуация подвешенная, – отметил Антропенко.

Ранее о планах построить к предстоящей зиме первый в регионе крематорий на территории Надеждинского сельского поселения Омского района заявляла московская фирма «Помощь». Кроме того, нужный для региона объект намеревалась оборудовать фирма «Феникс», а еще раньше помышлял бизнесмен Артем Николаев. Но пока ни один из проектов не реализован.