На встрече подняли темы патриотического воспитания молодежи и решение кадрового вопроса.

В Омске прошел круглый стол, который провел депутат Госдумы Игорь Анторопенко. В нем приняли участие сотрудники министерства и департамента образования, представители школ и музеев образовательных учреждений.

Во время встречи ключевой темой стало патриотическое воспитание молодежи. Участники круглого стола обсудили, какие практики есть в регионе и можно ли их интегрировать на всероссийский уровень.

– Педагоги поделились, что порядка 80 % ребят с удовольствием посещают мероприятия в рамках программ дополнительного образования, – сказал депутат Госдумы. – И очень важно в рамках этих программ поддерживать наши традиции по патриотическому воспитанию.

Также на круглом столе подняли тему подготовки кадров для образовательных учреждений. В регионе есть примеры, как успешно решать этот вопрос.

– В рамках партийного проекта «Единой России» «Новая школа» и народной программы партии стоит очень важная задача повышения престижа профессии педагога, – сказал Игорь Антропенко. – И сегодня состоялся обмен мнениями о том, какие методики, принципы работы, мероприятия сейчас наиболее успешно реализуются. Отметили работу действующих омских педагогов по подбору будущей смены в своих школах. Есть успешные практики, когда ребята поступают по целевому набору в вузы, а затем возвращаются в свои школы работать.

В финале встречи депутат вручил педагогам благодарственные письма.