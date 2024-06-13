Омская делегация поехала в Москву, чтобы поучаствовать в днях Минска на ВДНХ.

Омская делегация поехала в Москву, чтобы поучаствовать в днях Минска на ВДНХ.

С 7 по 28 июня на выставке ВДНХ в Москве проходят дни столицы и крупнейшего города Беларуси – Минска. Чтобы поучаствовать в этом событии, в Москву поехали и представители администрации Омска – вице-мэр Омска, директор департамента городской экономической политики Елена Дячук, а также заместитель мэра Омска, руководитель аппарата мэрии Юрий Казаков.

– Беларусь для нас не только муниципальный партнер, это наши друзья. Видя их достижения, испытываешь гордость за профессионализм и труд, которые были вложены в создание белорусского павильона, – отметила Елена Дячук. – Наша задача на сегодняшний день и для государств, и для муниципалитетов – создать единое научно-технологическое пространство, заместить критический импорт.

Также вице-мэр отметила, что Омск и Минск связывают тесные торгово-экономические и культурные связи.