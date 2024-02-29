Директор департамента экономической политики Елена Дячук связала стоимость «пайка» с обилием местных производителей и минимальной наценкой.
Вице-мэр, глава департамента экономической политики Омска Елена Дячук рассказала, почему потребительская корзина в регионе признана самой дешевой в Сибири. Ранее такие исследования представил новосибирский Росстат.
Директор депэкономики заявила, что в Омской области масса местных производителей, оттого и натуральные продукты недорогие.
– Действительно в Омской области самая дешевая потребительская корзина в Сибирском федеральном округе. Это связано с тем, что у нас очень много местных производств. Если вы придете в крупные торговые сети, то и там найдете полку с омскими продуктами, – отметила Елена Дячук. – А это гарантирует их низкую себестоимость. У нас в районах области достаточно серьезно развито сельское хозяйство, следовательно, мы можем удерживать цены по молочным и мясным продуктам ниже, чем в других регионах.
Глава департамента экономической политики Омска частично согласилась с мыслью экономиста Сергея Евсеенко, что и покупательская способность имеет значение при формировании цен. Но она не основная составляющая.
– Ни один производитель не станет продавать товар в ущерб себе, если себестоимость будет выше отпускной цены. А здесь нашу продовольственную безопасность обеспечивают районы области. Например, по зерну мы закрываем свои потребности и направляем в другие регионы, – добавила Елена Дячук.
Следовательно, по мнению главного экономиста мэрии, резкого роста стоимости продуктового «пайка» омичам ждать не стоит.