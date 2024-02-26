Минимальный набор продуктов сейчас омичам обходится в 5 тыс. рублей. Самые дорогие продукты оказались в Красноярском крае.

Минимальный набор продуктов сейчас омичам обходится в 5 тыс. рублей. Самые дорогие продукты оказались в Красноярском крае.

Оказалось, что стоимость продуктового набора в Омской области одна из низких в Сибири. Так, купить минимальный набор продуктов в регионе можно за 5 тыс. рублей. Данные на конец прошлого года приводит новосибирский Росстат.

Самым дорогим набор продуктов стал в Красноярском крае – 6840 рублей, Хакасии – 6791 рубль и Республике Алтай – 6572 рубля. А самый дешевый, не считая Омскую область, в Томской области – 5872 рубля и Новосибирской области – 6 тыс. рублей.

Отметим, что в минимальный набор продуктов входят мясо, курица, сливочное и подсолнечное масло, а также яйца, хлеб, молоко, сахар, овощи, фрукты, печенье и чай.