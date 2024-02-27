Известный экономист емко обозначил причину низкой стоимости еды в регионе. У омичей просто низкие зарплаты.

Известный экономист емко обозначил причину низкой стоимости еды в регионе. У омичей просто низкие зарплаты.

Известный экономист Сергей Евсеенко объяснил «Омск-информу», почему в регионе самый дешевый продуктовый набор в Сибири. Ранее новосибирский Росстат сообщал, что такой «паек» обходится жителю Омской области в 5 тыс. рублей в месяц. В перечень входят мясо, курица, сливочное и подсолнечное масло, а также яйца, хлеб, молоко, сахар, овощи, фрукты, печенье и чай. Самый дорогой набор продуктов в Красноярском крае – 6840 рублей.

– В Омской области низкие зарплаты. Потребительская корзина не может быть большая. Если Красноярск № 1, там с деньгами проблем нет, потому продукты можно реализовать подороже. В Омске цены не поднимешь – никто покупать не станет, – отметил Сергей Евсеенко.

Для сравнения: средняя заработная плата в Красноярском крае на ноябрь 2023 года составляла больше 79 тыс. рублей, в Омской области – 55,6 тыс. рублей.