Повышение цен на овощи нынешнего урожая и снижение стоимости сезонных экономист связывает с инфляцией и разницей между спросом и предложением.

Повышение цен на овощи нынешнего урожая и снижение стоимости сезонных экономист связывает с инфляцией и разницей между спросом и предложением.

Известный омский экономист, заведующий кафедрой «Бухгалтерский учет, анализ и статистика» омского филиала Академии бюджета и казначейства Министерства финансов РФ Сергей Евсеенко прокомментировал информацию о повышении цен на овощи нынешнего урожая и снижении цен на сезонные овощи.

Причину повышения цен на овощи текущего урожая экономист объяснил лаконично: инфляция. Что касается понижения расценок на сезонные овощи – здесь работает высокий рост предложения.

– Это чисто рыночный механизм: сезонных овощей больше, поэтому их сроки реализации ограничены. На рынке их много, потому и работает этот механизм: спрос – предложение. Ничего сложного тут нет. Но это пройдет быстро, буквально на следующий сезон. Все будет определяться сезоном этого овоща. Приведу собственные наблюдения: есть определенный сорт огурцов, такие небольшие, темные. Их надо быстро продать, вот и стоят они сейчас минимально – потому что их много на рынке, – рассказал экономист.

Подорожание несезонных привозных овощей Сергей Евсеенко связывает с транспортными расходами. А местные овощи также могут расти в цене из-за дождливого мая и начала лета.

– Где-то что-то залило, смыло. Поэтому меньше предложений на рынке, – заключил Евсеенко.

Впрочем, эксперт заявляет, что рост цен – процесс традиционный, и это точно не сенсация. Ничего необычного на рынке пока нет. Цены повышаются из-за инфляции, а инфляция возникает из-за издержек.