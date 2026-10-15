В центре Омска продают мини-коттедж за 7,5 млн рублей

Дом размером с квартиру с одной соткой земли выставлен на продажу рядом с СКК Блинова.

Фото: avito.ru

В Омске на продажу выставили двухэтажный трехкомнатный дом неподалеку от СКК имени Блинова. Объявление появилось на одном из специализированных сайтов. Несмотря на два этажа, площадь дома – всего 65 кв. м. Его оценили в 7,5 млн.

Продавец позиционирует здание как альтернативу квартире. Собственный вход, парковочное место и отсутствие соседей сверху и снизу – главные преимущества объекта, по мнению автора объявления. Снаружи дом облицован темным кирпичом, фасад минималистичный: одно окно на втором этаже и входная дверь под козырьком. Перед входом вымощена дорожка из тротуарной плитки с геометрическим узором, по бокам – аккуратно подстриженные кусты.

Среди заявленных удобств – водяной теплый пол, кондиционирование и вентиляция с фильтрацией воздуха, интернет, видеонаблюдение и сигнализация. Внутри выполнен дизайнерский ремонт: на первом этаже – светлые стены с декоративными панелями, лестница на второй этаж с черными металлическими перилами. В санузле – синие обои с растительным принтом, на полу – плитка с узором, а в одной из комнат стена отделана темной плиткой под кирпич. На потолке установлено трековое освещение.