Картофель, свекла, репчатый лук и морковь стали дороже на 10–30 %, при этом снижаются цены на сезонные овощи, особенно огурцы и помидоры.

Картофель, свекла, репчатый лук и морковь стали дороже на 10–30 %, при этом снижаются цены на сезонные овощи, особенно огурцы и помидоры.

Омскстат рассказал о динамике потребительских цен в мае текущего года. Общая тенденция – значительный рост стоимости овощей урожая 2023 года при одновременном снижении цен на сезонные овощи.

Так, морковь подорожала на 10 %, репчатый лук на 20 %, свекла на 24,6 %, картофель – на 27,4 %. Одновременно стали дешевле свежие огурцы и помидоры (на 32 % и 20 % соответственно), белокочанная капуста (9,5 %), свежая зелень (5,3 %). Среди других продуктов питания снизились цены на куриные яйца (на 8,3 %), охлажденное и мороженое куриное мясо (на 2,7 %), мясокопчености (на 2,6 %).

– Цены на рынке непродовольственных товаров выросли в среднем незначительно – на 0,1 процента, при этом цены на автомобильный бензин всех марок и дизельное топливо повысились на 0,7 и 0,5 процента соответственно. Газовое моторное топливо, наоборот, подешевело на 2,8 процента, – отметили в Омскстате.

В преддверии летнего сезона дорожает отдых на отечественных и зарубежных курортах, билеты на поезда и самолеты.