Основной фигурант уголовного дела о подрыве «Северных потоков» признался, что он омич

У Сергея Кузнецова, по версии следствия ставшего главой диверсионной группы, украинское гражданство.

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Основной фигурант уголовного дела о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» Сергей Кузнецов рассказал, что он родился в Омске. Как сообщает ТАСС, на первом заседании в Высшем земельном суде в Гамбурге в среду, 14 октября, он подтвердил свою личность, а также назвал место рождения.

– Омск, бывший Советский Союз, 1976 год, – цитирует Кузнецова агентство.

Суд посчитал количество улик достаточным, чтобы считать Кузнецова подозреваемым «в военном преступлении, применении запрещенных методов войны, заключающихся в нападении на гражданские объекты, осуществлении взрыва, разрушении строительных сооружений и нарушении работы общественных предприятий».

По мнению Генпрокуратуры ФРГ, Кузнецов являлся главой диверсионной группы и вместе с сообщниками разработал план подрыва трубопроводов по поручению госструктур Украины. Следствие считает, что диверсанты по поддельным документам арендовали у одной из германских фирм парусную яхту и на ней доставили взрывчатку к «Северным потокам».

Подрыв в Балтийском море произошел 26 сентября 2022 года. Взрывы зарегистрировали в исключительных экономических зонах Дании и Швеции в районе острова Борнхольм. Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на морских маршрутах трубопроводов.

28 сентября 2022 года Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. 30 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что взрыв был диверсией, направленной на уничтожение общеевропейской энергетической инфраструктуры.

В августе 2025 года Сергея Кузнецова задержали в Италии и выдали германской стороне. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Суд пока назначил 16 заседаний, которые, как ожидается, будут продолжаться до 17 декабря.