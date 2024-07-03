По словам Сергея Евсеенко, остановить рост цен практически невозможно, его можно лишь временно замедлить.

По словам Сергея Евсеенко, остановить рост цен практически невозможно, его можно лишь временно замедлить.

На омских автозаправках с 2 июля вновь повысилась стоимость горючего топлива. О причинах роста цен «Омск-информу» рассказал экономист Сергей Евсеенко. По словам эксперта, особых факторов повышения цен на топливо в Омске практически нет, разве что монопольное присутствие одного из предприятий. Однако это является тревожным трендом и сигналом для подорожания других товаров и услуг.

– Рост цен на топливо увеличивает затраты в различных отраслях, снижая прибыль. Это может привести к повышению цен на товары и услуги, что, в свою очередь, снижает покупательную способность граждан, – сказал Евсеенко. – Рост цен зависит от множества факторов и подчиняется экономическим законам, остановить его практически невозможно, можно лишь временно замедлить.

Отметим, что на заправках «Топлайн» с 2 июля стоимость топлива повысилась на 10 копеек для марок A-92, А-92 Reactive, A-95 и A-95 Reactive. Дизель подорожал на 30 копеек, теперь он стоит 65,05–66,15 рубля за литр. На АЗС «Юнигаз» бензин также подорожал на 10 копеек. На АЗС «Газпромнефть» с 1 июля топливо марок A-92, A-95 и G-95 подорожало на 10 копеек, а дизель – на 30 копеек.