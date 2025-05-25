Московская фирма планирует завершение строительства зимой этого года.

В Надеждинском сельском поселении завершены основные строительные работы по возведению крематория и проведено электричество. В настоящее время проводятся внутренние отделочные и прочие работы. Завершение строительства объекта, как и намечалось изначально, ожидается к декабрю 2025 года. Строительством занимается московская компания «Помощь», генеральным директором которой является президент Ассоциации крематориев России Алексей Сулоев.

– Само здание уже построено. Сейчас идут отделочные работы. Заказаны окна, двери. Закрывается тепловой контур. Полностью подключена электрическая сеть. Заключены договоры с профильными организациями. Идем по графику. Надеюсь, к декабрю мы запустимся, – рассказал руководитель в беседе с «РБК Омск».

Также Сулоев сообщил, что единственной технической проблемой на данный момент является отсутствие подключения к местному газопроводу. В случае невозможности договориться с местными властями планируется использовать газгольдеры.

Предприниматель подчеркнул, что введение в строй нового крематория позволит существенно снизить стоимость ритуальных услуг в регионе. Он также отметил, что в крупнейших городах России процент кремированных умерших составляет от 68 до 74 % и что тенденция к выбору кремации становится популярной не только в России, но и во всем мире.

В Омской области кремация будет стоить порядка 26 тысяч рублей, как отметил директор компании. Аналогичная цена установлена и в других регионах России, например в соседней Новосибирской области.

Ранее сообщалось, что в новый крематорий под Омском уже привезена печь. Объект стоимостью 250 миллионов рублей будет иметь один этаж площадью 1 тысяча кв. м. На единственном этаже расположится не только сама кремационная печь, но и прощальный зал с местом продажи цветов и урн.

Другой крематорий планировали построить в Ленинском округе Омска. Там проблема была с землей – она принадлежала Минобороны РФ, однако директор компании «Возобновляемые ресурсы» Виталий Карпов заверил, что ведомство готово передать участок региональным властям.

Этот крематорий также собирались сделать одноэтажным, стоимостью 120 миллионов рублей. Запустить его планировали в следующем, 2026 году.