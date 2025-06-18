В мэрии объяснили, почему центр города и Амурский поселок сидят без света.

В мэрии рассказали, почему отключили свет в центре Омска и Амурском поселке. Ранее сообщалось, что примерно с 10 часов утра масштабный блэкаут затронул целый ряд адресов: в основном это ветка объектов вдоль улиц Герцена и по проспекту Маркса, а также часть Амурского поселка в районе Северных.

Первоначально в компании «Омскэлектро», обслуживающей эти микрорайоны, связали отключение с аномальной жарой. В новой версии трактовки событий причиной ЧП стало технологическое нарушение, связанное с аварийными повреждениями сетей.

В трактовке мэрии механизм отключения был следующий. Технологические нарушения спровоцировали повышенный уровень грунтовых вод и движение грунта в осенне-летний период, а также уже обозначенные высокие температуры. Оборудование и подстанции перегрелись, и часть города осталась без света.

Уточняется, что аварийные бригады на месте и устраняют нарушения. На улицах Красный Пахарь, Гусарова, Булатова, Орджоникидзе, Фрунзе, Красногвардейская, Герцена, Северные электричество дали уже в 14 часов.

А в домах на проспекте К. Маркса, улицах Братская, Серова, Учебная, Панфилова, 3-я Транспортная обещают восстановить свет к 18 часам.