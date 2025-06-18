Ресурсоснабжающая организация сообщила, что это одна из причин. Других причин компания не назвала.
В «Омскэлектро» прокомментировали очередные отключения электроснабжения в городе. Как сообщает пресс-служба компании, перебои были точечные и вызвала их жара.
– Одной из причин технологических нарушений являются аномально высокие температуры наружного воздуха, которые приводят к перегреву трансформаторных подстанций и электросетевого оборудования. Кроме того, в жаркую погоду возрастает общая нагрузка на работу электросетевых объектов в связи с постоянной работой системы кондиционирования, – сообщили в «Омскэлектро».
Ремонтные бригады работают над восстановлением электроснабжения. На проспекте Карла Маркса, на улицах Братской, Серова, Учебной, Панфилова и 3-й Транспортной электричество ориентировочно появится в 18:00. Электроснабжение домов на улицах Красный Пахарь, Гусарова, Булатова, Орджоникидзе, Фрунзе, Красногвардейская, Герцена и Северные восстановят уже в 14:00.