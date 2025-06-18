Им стал врач-уролог Александр Доронин.

В городской клинической больнице № 1 им. Кабанова А. Н. пополнился кадровый состав. Новым заместителем главного врача по организационно-методической работе стал Александр Доронин.

Доронин получил образование в Омской государственной медицинской академии, одновременно трудился в психиатрическом стационаре сначала санитаром, позже медицинским братом. После завершения ординатуры по направлению «Урология», занимался врачебной практикой в Городской больнице № 2, БСМП № 2 и ОКБ. Начиная с 2020 года выполнял обязанности заместителя заведующего урологическим отделением, сообщает пресс-служба медучреждения.

Доронин отмечает, что для него суть врачебной профессии – это здоровье пациента.

– При наличии ответственности, знаний и смелости принимать решения непреодолимых трудностей не существует, – сообщает он.

Напомним, что в прошлом году в больнице имени Кабанова А. Н. назначили нового главврача. Прошлый руководитель ушел в отставку по собственному желанию.