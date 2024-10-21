Вячеслав Егоренко ранее возглавлял КМСЧ № 7. У нового главврача богатый управленческий опыт.
Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов представил нового главврача ГКБ № 1 имени Кабанова. Крупнейшее медицинское учреждение Левобережья возглавил Вячеслав Егоренко, ранее руководивший КМСЧ № 7. О его грядущем назначении сообщалось в минувшие выходные.
Вячеслав Егоренко в 1996 году окончил ОмГМУ (специализация врач-эндокринолог). Новый главврач поработал на руководящих должностях в различных медучреждениях города, имеет опыт управления, в том числе поликлиническим звеном. Также около восьми лет трудился в министерстве здравоохранения.
– Обладает высоким уровнем профессионализма и умеет адаптироваться к меняющимся условиям, успешно применяя новые подходы к решению возникающих вопросов, – заявил министр. – Рассчитываю на то, что новый главный врач ГБ № 1 организует эффективное взаимодействие структурных подразделений и должностных лиц медучреждения. Уверен: он ясно понимает, какие задачи его ждут на посту руководителя одной из самых масштабных многопрофильных городских больниц, оказывающей в том числе и неотложную помощь омичам.
Ранее больницей имени Кабанова руководил Анатолий Малюк. В конце сентября он подал заявление об уходе.