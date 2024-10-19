Омск-Информ
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·Общество

Около десяти лет он руководит клинической медико-санитарной частью № 7 в Советском округе Омска.

Вакантный пост главного врача городской клинической больницы № 1 имени А. Н. Кабанова займет 52-летний Вячеслав Егоренко, сообщает портал «СуперОмск». С 2015 года он возглавляет клиническую медико-санитарную часть № 7, расположенную в Советском округе города. Переход Егоренко в крупнейшую больницу Левобережья состоится в третьей декаде октября.

ГКБ №1 осталась без главного врача в конце сентября, когда этот пост покинул Анатолий Малюк. Он руководил медицинским учреждением с 2020 года. В региональном Минздраве сообщали, что он продолжит работу в системе омского здравоохранения.

·Общество

Около десяти лет он руководит клинической медико-санитарной частью № 7 в Советском округе Омска.

Вакантный пост главного врача городской клинической больницы № 1 имени А. Н. Кабанова займет 52-летний Вячеслав Егоренко, сообщает портал «СуперОмск». С 2015 года он возглавляет клиническую медико-санитарную часть № 7, расположенную в Советском округе города. Переход Егоренко в крупнейшую больницу Левобережья состоится в третьей декаде октября.

ГКБ №1 осталась без главного врача в конце сентября, когда этот пост покинул Анатолий Малюк. Он руководил медицинским учреждением с 2020 года. В региональном Минздраве сообщали, что он продолжит работу в системе омского здравоохранения.