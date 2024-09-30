Омск-Информ
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·Общество

Исполняет обязанности руководителя временно его заместитель.
В конце прошлой недели Анатолий Малюк покинул пост главного врача омской Городской клинической больницы № 1 имени Кабанова. Исполняющим обязанности стал заместитель главврача по медицинской части Вадим Гершевич.
Напомним, Малюк руководил больницей с 2 декабря 2020 года. Ранее он был начмедом медучреждения, а также практикующим хирургом.
Новое место его работы пока неизвестно.
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·Общество

Исполняет обязанности руководителя временно его заместитель.
В конце прошлой недели Анатолий Малюк покинул пост главного врача омской Городской клинической больницы № 1 имени Кабанова. Исполняющим обязанности стал заместитель главврача по медицинской части Вадим Гершевич.
Напомним, Малюк руководил больницей с 2 декабря 2020 года. Ранее он был начмедом медучреждения, а также практикующим хирургом.
Новое место его работы пока неизвестно.
1359